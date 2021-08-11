بالفيديو.. كيف يرى المواطنون مستوى السلامة في الحدائق والأماكن العامة

عبّر مواطنون ومواطنات عن مدى رضاهم عن مستوى السلامة والخدمات المقدمة في الحدائق والأماكن العامة بالمملكة.
وأشار مواطنون وفقاً لقناة “السعودية”، إلى أن مستوى السلامة يختلف من منطقة لأخرى، فمثلاً في الرياض أو جدة وغيرهما من المدن الكبيرة يكون الاهتمام بالسلامة أكبر من بعض المدن الأخرى.
وأضافوا أن مستوى السلامة داخل المجمعات التجارية غالباً ما يكون جيداً، أما في الحدائق فيكون هناك قلق على الأطفال؛ بسبب إهمال ذويهم لهم في بعض الأحيان، مشيرين إلى إمكانية الاستعانة بحراس أمن في الحدائق والمنتزهات على غرار المجمعات التجارية. وفق “أخبار 24”.
استطلاع #الشارع_السعودي | كيف ترى مستوى السلامة في الحدائق والأماكن العامة؟.#قناة_السعودية pic.twitter.com/pr1zDUogBG
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 10, 2021