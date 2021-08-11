علامات تؤكد إصابتك بفيروس “كورونا” دون الحاجة إلى فحص

كشف مصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، عن مجموعة من الأعراض تعد دليلاً أكيداً على إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد دون الحاجة لإجراء فحص للتأكد.
وأشار المصدر وفقاً لموقع “هيلث لاين”، إلى أن الأعراض هي الشعور بآلام في الجسم وانسداد أو سيلان في الأنف، والسعال والإسهال والإعياء، وكذلك الحمى أو القشعريرة وصداع في الرأس وغثيان وفقدان في حاستي الشم أو التذوق، إضافة إلى ضيق أو صعوبة في التنفس والتهاب الحلق والتقيؤ.
وأوضح أن تلك الأعراض هي أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها، مبيناً أنه قد يكون من الصعب التمييز بين أعراض كورونا ونزلات البرد، لكن العطس لا يعد من أعراض كورونا، فيما لا يعد ضيق التنفس عرضاً نموذجياً لنزلة البرد أو الإنفلونزا.
ومن الأعراض الدالة كذلك على الإصابة بكورونا حدوث إصابة في العين، حيث يعتقد أن الفيروس يدخل الخلايا من خلال خداع الجسم ليعتقد أنه إنزيم ويدخل من مستقبلات الإنزيمات، وقد يصاب الشخص بجفاف في العين والتهاب باطنها وتورم فيها وزيادة إفرازاتها. وفق “أخبار 24”.
وهناك أعراض طويلة المدى تعد كذلك دليلاً على الإصابة بكورونا، مثل تلف الأنسجة والالتهاب، وخفقان القلب والألم العضلي، ومشاكل في الجهاز الهضمي والقلب وآلام في الصدر والمفاصل وضعف في الإدراك.