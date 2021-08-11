بالفيديو.. هذا ما قاله رئيس “هيئة تطوير الدرعية” عن مبادرة “راوي الدرعية” التي اختتمت فعالياتها

حدث الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريو، عن مبادرة راوي الدرعية التي نظمت بإشراف من وزارة التعليم، واختتمت فعالياتها في حي طريف التاريخي.
وقال إنزيريو إن المملكة اليوم تحتفي بتاريخ وقصص الدرعية وروح حي طريف التي يرويها طلاب مبدعون، فازوا كرواة للدرعية وتاريخ المملكة وعددهم 12 طالباً وطالبة من أصل 237 ألفاً، مبيناً أن هذه تعد ليلة مميزة.
وأضاف في لقائه مع قناة “العربية”، أن راوي الدرعية هي مبادرة بالتعاون بين الهيئة ووزارة التعليم على مستوى المملكة من مختلف المناطق، وتعد احتفالاً بالثقافة وتاريخ المملكة الغني من خلال سرد قصص الماضي التي سطرت هذه الثقافة والتاريخ العريق من الدرعية مهد انطلاق الدولة السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا الحفل هو ختام لسنة تضمنت مخاطبة المدارس وتسجيل الطلاب والطالبات وتزويدهم بالقصص وتدريبهم عليها، مضيفاً أن المشاركين أدوا تلك القصص التي تحكي عن الدرعية والمملكة ليتعرف عليهم الجميع، لذا فهي ليلة استثنائية.
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة #الدرعية “جيري انزيريو” يتحدث لـ #العربية عن مبادرة “راوي الدرعية” التي اختتمت فعالياتها في حي “الطريف” التاريخي بإشراف وزارة التعليم
عبر:@Mohammed62_S pic.twitter.com/uHigV96geQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 10, 2021