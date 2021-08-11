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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “التجارة”: هذا أكثر سؤال ورد إلينا خلال شهر عن ضمان السيارة وهذه إجابته
11/08/2021   10:45 ص

بالفيديو.. متحدث “التجارة”: هذا أكثر سؤال ورد إلينا خلال شهر عن ضمان السيارة وهذه إجابته

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر سؤال ورد إلى الوزارة خلال شهر، كان عن صحة إلغاء ضمان السيارة عند عمل الصيانة الدورية خارج الوكالة.

وقال الحسين إن الصيانة خارج الوكالة لا تلغي الضمان، ويحق للعميل الاختيار بين الوكيل ومراكز الصيانة الأخرى، مشدداً على ضرورة معرفة العميل لحقوقه حتى لا تضيع.

وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة لا بد للجميع من معرفتها، وهي أن هناك نقاطاً محددة للصيانة معتمدة لكل مسافة تمشيها السيارة، من المهم مراعاتها ومعرفتها من أجل السلامة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يمكن معرفة تلك النقاط من خلال الكتيب الموجود في السيارة، منبهاً لضرورة الحفاظ على الفواتير في كل مرة تجرى فيها عملية الصيانة وبهذا يكون الضمان مستمراً.

بالفيديو.. متحدث “التجارة”: هذا أكثر سؤال ورد إلينا خلال شهر عن ضمان السيارة وهذه إجابته

أخبار محلية
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