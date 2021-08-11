“الوزراء” يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين.. ويتخذ عدداً من القرارات

عقد مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء) جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال جلسته مجمل الأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش آخر مستجدات جائحة كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، كما اتخذ عدداً من القرارات أبرزها ما يلي:
– الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين. وفق “أخبار 24”.
– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن “مبادرة المجتمع السياحي” بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ( البنك الدولي).
– الموافقة على نظام إدارة النفايات.
– الموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.
– تعديل الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 5 ) من البند ( أولاً ) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، لتكون على النحو الوارد في القرار.
– الموافقة على ترقية وتعيين عدد من الموظفين للمرتبة (الرابعة عشرة).
#عاجل#مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.#واس pic.twitter.com/CoNDfeuFZU
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 10, 2021