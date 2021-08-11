نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الوزراء” يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين.. ويتخذ عدداً من القرارات
11/08/2021   10:44 ص

“الوزراء” يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين.. ويتخذ عدداً من القرارات

+ = -
677

عقد مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء) جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال جلسته مجمل الأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش آخر مستجدات جائحة كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، كما اتخذ عدداً من القرارات أبرزها ما يلي:

– الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين. وفق “أخبار 24”.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن “مبادرة المجتمع السياحي” بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ( البنك الدولي).

– الموافقة على نظام إدارة النفايات.

– الموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.

– تعديل الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 5 ) من البند ( أولاً ) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، لتكون على النحو الوارد في القرار.

– الموافقة على ترقية وتعيين عدد من الموظفين للمرتبة (الرابعة عشرة).

“الوزراء” يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين.. ويتخذ عدداً من القرارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168358.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.