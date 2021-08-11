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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار قانوني عن فحص المخدرات قبل الزواج: “ما ودانا في داهية إلا كلمة عيب”
11/08/2021   10:44 ص

بالفيديو.. مستشار قانوني عن فحص المخدرات قبل الزواج: “ما ودانا في داهية إلا كلمة عيب”

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حثّ المستشار القانوني محمد الوهيبي على التأكد من إجراء فحص المخدرات للزوج والزوجة قبل إتمام الزواج، داعيًا إلى عدم التعامل بحساسية في هذه الأمور.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أمس (الثلاثاء)، أنه لا عيب في سؤال الشخص المقبل على الزواج عن مشاكله النفسية إن وُجدت أو إذا كان يتعاطى المخدرات.

وأبدى اندهاشه من سؤال البعض عن الأمور المالية قبل الزواج، وتجاهل المسائل التي ستُبنى وتؤسس عليها الأسرة مثل فحص المخدرات، قائلاً: “ما ودانا في داهية إلا كلمة عيب”، مشيراً إلى أنه من الأولى التأكد من سلامة هذا الشخص من تلك الجهة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن القطاعات العسكرية في جميع دول العالم تقوم بفحص مخدرات مفاجئ للجنود، مبينًا أن هذا لا يعني التشكيك فيهم.

بالفيديو.. مستشار قانوني عن فحص المخدرات قبل الزواج: “ما ودانا في داهية إلا كلمة عيب”

أخبار محلية
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