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أخبار محلية > هل الإصابة بـ”كورونا” تعفي المصاب من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح؟.. “الصحة” توضح
11/08/2021   10:45 ص

هل الإصابة بـ”كورونا” تعفي المصاب من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح؟.. “الصحة” توضح

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أوضحت وزارة الصحة رداً على استفسار أحد الأشخاص مدى إمكانية إعفاء المصاب بفيروس “كورونا” من الجرعة الثانية في حال تلقيه الجرعة الأولى قبل الإصابة.

وبيّنت الوزارة أن الشخص إذا أصيب بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى يمكنه الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، وذلك حسب التوصيات المعتمدة حالياً.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة ما زالت تحث الجميع على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمجابهة الجائحة التي اجتاحت العديد من دول العالم، مبينةً أنه متاح في أغلب المراكز الصحية التابعة لها. وفق “أخبار 24”.

هل الإصابة بـ”كورونا” تعفي المصاب من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح؟.. “الصحة” توضح

أخبار محلية
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