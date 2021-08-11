ضبط مواطنين تباهيا بوضع مركبتيهما على حافة منحدر جبلي بفيفا

أعلنت شرطة منطقة جازان تمكنها من القبض على شخصين أوقفا سيارتيهما في وضع خطر على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي بمحافظة فيفا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين على مرتفع جبلي في فيفا لمواطنين في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما.
وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.
جدير بالذكر أن شرطة جازان كانت قد أعلنت أمس (الثلاثاء) القبض على مواطن آخر أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفا.
وفق “أخبار 24”.