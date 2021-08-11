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أخبار محلية > وفاة رجل الأعمال “عبدالله الرشيد” بعد معاناة مع المرض
11/08/2021   4:35 م

وفاة رجل الأعمال “عبدالله الرشيد” بعد معاناة مع المرض

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غيب الموت، اليوم (الأربعاء)، رجل الأعمال عبدالله بن رشيد الرشيد، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ويعد “الرشيد” من أشهر مقاولي النفط والغاز في المملكة، وكان مؤسس مجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية، المتخصصة في قطاع الهندسة والنفط والغاز والبتروكيماويات في الخبر.

وقام الفقيد بالعديد من الأعمال الخيرية في المملكة، كما ساهمت شركته في ابتكار تقنيات النفط والغاز، فضلا عن التعامل مع شركات عالمية لاستقدام منتجات وخدمات متخصصة في المملكة، كما تولى رئاسة أعضاء شرف نادي الاتفاق قبل عدة سنوات. وفق “أخبار 24”.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته.

وفاة رجل الأعمال “عبدالله الرشيد” بعد معاناة مع المرض

أخبار محلية
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