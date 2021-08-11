ماذا طلب ميسي بعد انضمامه لباريس سان جيرمان؟

عبر اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن حماسه باللعب مع فريق ناديه الجديد “باريس سان جيرمان”، الذي أعلن يوم أمس (الثلاثاء)، إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.
وقال “ميسي” لرئيس النادي، ناصر الخليفي، إنه يتمنى المشاركة في المباراة التي ستقام بين فريقه ونظيره ستراسبورغ، السبت المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.
ووضع النادي، وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، طلب “ميسي” في يد المدرب “ماوريسيو بوكيتينو”، ومن المرجح أن يلعب “ميسي” بضع دقائق فقط دون أن يبدأ أساسيا، وذلك في حال الموافقة على انضمامه في المباراة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد مع ميسي لمدة موسمين، مع وجود إمكانية للتجديد لموسم ثالث، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 30.