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أخبار المناطق > “شرطة حائل”: ضبط 20 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي لمنع انتشار “كورونا”
11/08/2021   4:35 م

“شرطة حائل”: ضبط 20 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي لمنع انتشار “كورونا”

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ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل 20 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار، إنه تم ضبط الأشخاص بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية معهم تمهيدًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم.

وتنص العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية من جائحة “كورونا” على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفي حال كانت المخالفة مرتكبة من شخص غير سعودي تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه. وفق “أخبار 24”.

“شرطة حائل”: ضبط 20 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي لمنع انتشار “كورونا”

أخبار المناطق
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