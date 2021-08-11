مصدر: هذه شروط وضوابط الحصول على الرخصة المهنية لبيع الذهب.. ويمكن للخليجين إصدارها

كشف مصدر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبرز شروط وضوابط الحصول على الرخصة المهنية لبيع الذهب، مبينا أنه يحق لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج، التقدم بطلب الحصول على الرخصة وفق عدد من الضوابط.
وأضاف المصدر لـ”أخبار 24″ أن المواطن الخليجي يُعامل معاملة السعودي، حيث يسمح له بالعمل في جميع الأنشطة وبالمهن المقصورة على السعوديين، وذلك وفقا للاتفاقيات الاقتصادية بين دول أعضاء مجلس التعاون، حيث نص قرار المجلس الأعلى في عام 1993م على مساواة العاملين في القطاع الخاص من مواطني دول المجلس بأمثالهم من مواطني الدولة مقر العمل.
وأوضح أن من بين الشروط الواجب توافرها عند التقدم بطلب الحصول على الرخصة المهنية في منافذ بيع الذهب والمجوهرات، وجود مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة، وكذلك خبرة عملية، والحصول على شهادات تدريب، لافتا إلى أن التقديم سيكون من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القرار، يهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع واستقرارهم، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًا يقضي باشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية وفق عدد من الضوابط، وتضمن القرار منح مهلة ستة أشهر من تاريخ نشره عبر موقع الوزارة الإلكتروني قبل موعد سريانه.