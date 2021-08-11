بالفيديو.. محمد نور: النصر “مُخيف”.. ومدجج بنجوم تستطيع اكتساح الدوري

أشاد نجم نادي الاتحاد والنصر السابق، محمد نور بالصفقات التي أبرمها نادي النصر خلال الانتقالات الصيفية.
وقال نور، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “ملعب SBC”:”أبو بكر وتاليسكا لاعبان كبار ومعروفان وجاءا ليُكملا كوكبة النصر، الفريق مدجج بالنجوم المحليين والأجانب، شيء مخيف، فريق تكتسح به الدوري”.
وأتم نجم نادي الاتحاد والنصر السابق، تصريحاته بالتنويه إلى احتمالية تعاقد النصر مع حارس أجنبي، قائلاً:”ممكن الشناوي”، في إشارة إلى حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي، الذي ارتبط اسمه بالانضمام للنصر خلال الانتقالات الصيفية.
محمد نور: #النصر مُدجج بالنجوم، وتستطيع اكتساح بهم الدوري، وممكن نسمع قريبًا تعاقدهم مع حارس أجنبي.#ملعب_SBC@SBC_Channel @k_alshenaif pic.twitter.com/0qE10gRCoX
— #ملعب_SBC (@sbcsport1) August 10, 2021
وفق “أخبار 24”.