أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم مجموعة من الوعول الجبلية بمركز الأمير سعود الفيصل بمركز السديرة بالطائف.
ويأتي إطلاق هذه الوعول ضمن مبادرة لتعزيز برنامج الإكثار وتلبية لمتطلبات البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة.
ويعد البرنامج إضافة نوعية للبرامج التي ينفذها مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية لإكثار طيور الحباري والنعام أحمر الرقبة والمها العربي إضافة لبرنامج إكثار النمور العربية.
يذكر أن برنامج إكثار الوعول الجبلية في مركز الأمير سعود الفيصل يستهدف تنفيذ عدة محاور منها تصميم وتجهيز مركز الزوار، وتجهيز مختبرات وتطويرها، وإطلاق المزيد من برامج الإكثار الجديدة في الأشهر القادمة.
وفق “أخبار 24”.