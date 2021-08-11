“أمن الدولة” و”النقل” توقعان “اتفاقية لتعزيز الإجراءات الأمنية بمنظومة النقل”

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وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اتفاقية تعاون مشترك مع رئاسة أمن الدولة؛ لتحقيق التكامل الأمني بين الرئاسة ومنظومة النقل.
وأوضحت وزارة النقل أن الاتفاقية تهدف لتعزيز الإجراءات الأمنية بمنظومة النقل، وتفعيل التقييم المشترك للمخاطر الأمنية.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج