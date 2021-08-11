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أخبار محلية > “أمن الدولة” و”النقل” توقعان “اتفاقية لتعزيز الإجراءات الأمنية بمنظومة النقل”
11/08/2021   4:34 م

“أمن الدولة” و”النقل” توقعان “اتفاقية لتعزيز الإجراءات الأمنية بمنظومة النقل”

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وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اتفاقية تعاون مشترك مع رئاسة أمن الدولة؛ لتحقيق التكامل الأمني بين الرئاسة ومنظومة النقل.

وأوضحت وزارة النقل أن الاتفاقية تهدف لتعزيز الإجراءات الأمنية بمنظومة النقل، وتفعيل التقييم المشترك للمخاطر الأمنية.

“أمن الدولة” و”النقل” توقعان “اتفاقية لتعزيز الإجراءات الأمنية بمنظومة النقل”

أخبار محلية
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