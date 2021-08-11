بالفيديو.. المملكة تطلق أكبر سوق إلكتروني للتمور خلال أسبوعين وتأسيس بورصة عالمية لها

أعلن الرئيس التنفيذي لمهرجان تمور القصيم، خالد النقيدان، أن المملكة ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين إطلاق أكبر سوق إلكتروني للتمور وتأسيس بورصة عالمية لها، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات منها وزارة التجارة.
وأشار، خلال حديثه لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إلى أن ذلك يأتي ضمن فعاليات مهرجان التمور بالقصيم المقام حاليًا، مشيدًا بتزايد الإقبال عليه ووصول عدد السيارات المحملة بالتمور به إلى نحو 1500 سيارة.
وأضاف أن المهرجان يقام وفق إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما يقدم فيه العديد من الفعاليات التي تخدم المسوقين والأسر والمزارعين والتجار. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه من المستهدف تصدير هذه التمور لدول العالم، بحسب رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن المسوقين بدأوا في تعديل آلية الإنتاج وتطوير أساليب تجعل المنتج سهل الوصول للدول التي تمتلك معرفة قليلة بالتمور.
فيديو | خالد النقيدان لـ #برنامج_اليوم: سيتم إطلاق أكبر سوق إلكتروني للتمور في #المملكة بالشراكة مع عدد من الجهات لتأسيس بورصة عالمية لها pic.twitter.com/2vda1YrmNq
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 11, 2021