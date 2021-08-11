قيمته السوقية 1.6 مليار ريال.. اليوم انطلاق منافسات دوري المحترفين

تنطلق اليوم (الأربعاء) منافسات الدور الأول من الموسم الرياضي الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.
وبلغت القيمة السوقية للدوري أكثر من 1.6 مليار ريال، وفقاً لصحيفة “الرياضية”؛ حيث يتصدر فريق الهلال قائمة الفرق السعودية بـ64 مليون يورو.
ويأتي فريق النصر في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بـ 61.5 مليون يورو، وذلك بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، ثم الأهلي بـ49 مليونًا، والاتحاد بـ36 مليونًا.
وتبدأ منافسات البطولة بلقاء يجمع الاتحاد والفيحاء في مدينة المجمعة الرياضية، بينما سيلعب أبها مع الشباب، والرائد أمام الفتح، والحزم ضد التعاون يوم الخميس.
ويلتقي فريق النصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي، يوم الجمعة، بينما تختتم مباريات الجولة الأولى، بمواجهة الاتفاق مع الباطن، والهلال -حامل اللقب- أمام الطائي يوم السبت 14 أغسطس.
يذكر أن وزارة الرياضة كانت قد رفعت الطاقة الاستيعابية لحضور الجماهير في الملاعب إلى 60% من سعة المدرجات بدلًا من 40%، واشترطت أن يكون المشجع أكبر من 12 عامًا، وحاصلًا على جرعتين من اللقاح المضاد لـ”كورونا”.