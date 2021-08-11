تفاصيل عرض النصر “الضخم” لضم محمد الشناوي

كشفت مصادر، عن تمسك مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بالتعاقد مع حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي، محمد الشناوي.
وقدم نادي النصر، بحسب المصادر، عرضًا قيمته 6 ملايين دولار للحصول على خدمات محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضافت المصادر أن الأهلي يرفض فكرة التفريط في خدمات حارسه الدولي، ولكن قيمة العرض قد تفتح الباب أمام رحيل الشناوي. وفق “أخبار 24”.
ويقدم الشناوي مستويات مميزة رفقة المنتخب المصري والنادي الأهلي، حيث قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي.