الهلال يبحث عن حل ودي مع جيوفينكو

كشفت مصادر، اليوم (الأربعاء) عن اتخاذ إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل قرارًا جديدًا، بشأن المحترف الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة نادي الهلال تبحث عن فك الارتباط مع الإيطالي جيوفينكو لاعب الفريق، بعد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا وتعثر المفاوضات بين الأخير ونادي باوك اليوناني.
وكان مدرب الهلال السابق وباوك الحالي، الروماني رازفان لوشيسكو، طلب من إدارة ناديه شراء مدة الـ 9 أشهر الباقية من عقد جيوفينكو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن المفاوضات بين النادي اليوناني واللاعب الإيطالي تعثرت في اللحظات الأخيرة.