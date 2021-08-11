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اخبار رياضية > البلطان: قد لا نحصل على “الكفاءة المالية” قبل مواجهة “أبها”.. ولن نستطيع مجاراة الأندية في الصرف
11/08/2021   4:41 م

البلطان: قد لا نحصل على “الكفاءة المالية” قبل مواجهة “أبها”.. ولن نستطيع مجاراة الأندية في الصرف

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قال رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، إن صفقة ضم حارس مرمى نادي الاتحاد، فواز القرني جميلة ورائعة وأهم ما فيها حاجة الفريق لها.

وأضاف البلطان، وفقًا لبرنامج “أكشن مع وليد”:”هي صفقة تُعد من الصفقات المحلية الأقوى هذا الموسم، القضية ليست بالكم بل بالكيف متبقي لدينا خانة أجنبي أقل شيء وإذا ساعدتنا الظروف المادية بصفقتين سنقوم بذلك”.

وأشار رئيس نادي الشباب، إلى أن ناديه قد لا يحصل على شهادة الكفاءة المالية قبل مواجهتهم أمام أبها، قائلاً:”الظروف أصعب مما يتوقع الجمهور، لكن الحمدلله وبعون الله سنصل، نعمل لموسم كامل وليس لمباراة، للأمانة لا نستطيع أن نُجاري في الصرف، الأندية التي لديها داعمون بدعم يعتبر كبيرًا ولن نستطيع أن نبرم صفقات أكبر من سقف الإنفاق لدينا”. وفق “أخبار 24”.

وأتم البلطان تصريحاته بالتطرق إلى اعتزال لاعب فريقه مهند عسيري بقوله:”مهند بأمانة (وهقنا)، في آخر لحظة رأى نفسه يريد الاعتزال، يظل ابنًا من أبناء النادي ونقدم له الشكر باسم الجماهير واسمنا، هي رغبة شخصية والموضوع حُسم”.

البلطان: قد لا نحصل على “الكفاءة المالية” قبل مواجهة “أبها”.. ولن نستطيع مجاراة الأندية في الصرف

اخبار رياضية
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