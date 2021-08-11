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أخبار محلية > الطيران المدني: السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة في الرحلات الداخلية اعتباراً من 1 سبتمبر بهذا الشرط
11/08/2021   9:02 م

الطيران المدني: السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة في الرحلات الداخلية اعتباراً من 1 سبتمبر بهذا الشرط

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات في الرحلات الجوية الداخلية اعتباراً من تاريخ 1-9-2021م وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، بشرط واحد.

وأوضحت أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتينن ويُستثنى من شرط التحصين الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح كالفئة العمرية أقل من 12 سنة أو الحالات الصحية المستثناة؛ وفقًا لما تصدره وزارة الصحة أو هيئة الصحة العامة “وقاية”.

وشددت على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية الواردة في بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من “وقاية”، ولبس الكمامة. وفق “أخبار 24”.

الطيران المدني: السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة في الرحلات الداخلية اعتباراً من 1 سبتمبر بهذا الشرط

أخبار محلية
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