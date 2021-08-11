بالفيديو.. وزير الطاقة: نطمح للريادة في حلول الكربون.. والمملكة تفوقت على أمريكا وروسيا

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الأرقام أظهرت أن المملكة مثال يحتذى لغيرها من الدول المنتجة للهيدروكربون، مبينًا أنها تقف متقدمة عن غيرها بشكل كبير فيما يتعلق بانبعاثات الميثان على سبيل المثال.
وأضاف، في كلمة عقب افتتاحه ندوة الاقتصاد الدائري للكربون التي ينظمها صندوق التنمية الصناعية، أن المملكة سجلت تقدمًا في خفض انبعاثات الكربون باعتبارها أحد أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم.
وأشار إلى ما قامت به المملكة منذ السبعينات بالتقاط الميثان واستخدامه في ينبع، واستخدام شركة البتروكيماويات الضخمة في إنتاج بعض المنتجات من قطاع التكرير والبتروكيماويات، مؤكدًا أن كل هذه الأمور حدثت دون خسارة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المملكة قامت بالتقاط الغاز والاستفادة منه، موضحًا أن الأرقام تؤكد تفوق المملكة بامتياز على العديد من الدول سواء داخل أوبك أو خارجها، مثل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وفنزويلا.
وأكد أن المملكة لن تكون جزءًا من المشكلة ولن ترضى بأن تكون فقط جزءًا من الحل، مؤكدًا أنه يطمح للريادة في هذه الحلول، وأن المملكة لديها القدرة على ذلك.
وزير الطاقة #السعودي من ندوة الاقتصاد الدائري للكربون التي نظمها صندوق التنمية الصناعية: “لن نكون جزءا من المشكلة ولن نرضى بأن نكون فقط جزءا من الحل نحن نطمح للريادة في حلول #الكربون ولدينا القدرة على ذلك”#Saudi #carbon pic.twitter.com/cYU3NV2F05
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) August 11, 2021