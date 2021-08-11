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أخبار محلية > بالفيديو.. هل ستضاف مواضيع عن الموسيقى في مناهج التربية الفنية لهذا العام؟ مدير “تطوير المناهج” يوضح
11/08/2021   9:02 م

بالفيديو.. هل ستضاف مواضيع عن الموسيقى في مناهج التربية الفنية لهذا العام؟ مدير “تطوير المناهج” يوضح

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أجاب مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم سامي السويلف، اليوم (الأربعاء)، عن سؤال بشأن إضافة مواضيع تتعلق بالموسيقى ضمن مادة التربية الفنية لهذا العام.

وأوضح السويلف، في لقاءٍ له مع قناة “الإخبارية”، أن المركز يخطط لتطوير مادة التربية الفنية ضمن مبادرة “تطوير الحصص الفنية”، بالتعاون مع جهات متخصصة.

وأضاف أن مادة التربية الفنية ليست المادة الوحيدة التي يتم تطويرها من قبل المركز، وذلك تحت برنامج جودة الحياة الذي تعمل عليه الوزارة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل ستضاف مواضيع عن الموسيقى في مناهج التربية الفنية لهذا العام؟ مدير “تطوير المناهج” يوضح

أخبار محلية
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