مجلس الوزراء يوجه بإعداد برامج تأهيل في تخصص “طب الطوارئ” بدرجة دبلوم

وجه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، بإعداد برامج تأهيل في تخصص “طب الطوارئ” بدرجة دبلوم، ومنح شهادة “فني طب طوارئ”.
وكلف “الوزراء” مجلس شؤون الجامعات بالتنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية ممن لديها تخصص “طب طوارئ” ومنشآت مجهزة وكوادر ونحو ذلك، وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد برامج تأهيل في تخصص “طب طوارئ” بدرجة دبلوم ومنح شهادة “فني طب طوارئ”. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين واتخذ عددًا من القرارات.