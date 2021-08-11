نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > في الحرائق المستعرة.. العثور على شقيقتين متفحمتين وهما تعانقان أمهما بالجزائر
11/08/2021   9:01 م

في الحرائق المستعرة.. العثور على شقيقتين متفحمتين وهما تعانقان أمهما بالجزائر

+ = -
781

شهدت قرية إخليجن في ولاية تيزي وزو الجزائرية، اليوم (الأربعاء)، واقعة مأساوية لامرأة وابنتيها نتيجة الحرائق التي ضربت الولاية مؤخراً.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر صورةً لشابتين عثرت عليهما السلطات وهما متفحمتان وتحتضنان أمهما المتوفاة داخل المنزل.

وتمكّن رجال الحماية المدنية من إخراج الجثث المتفحمة، وأوضحوا أن الأم كانت قد توفيت بعد اختناقها من الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

رجال الحماية المدنية في الجزائروارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي ضربت عدة ولايات في الجزائر إلى 65 شخصاً؛ 28 عسكرياً و37 مدنياً، فضلاً عن نقل 12 عسكرياً إلى المستشفيات لحالتهم الحرجة. وفق “أخبار 24”.

في الحرائق المستعرة.. العثور على شقيقتين متفحمتين وهما تعانقان أمهما بالجزائر

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168478.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.