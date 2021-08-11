مصدر يكشف أهم التعديلات على التعليم الثانوي.. منها شروط تخرج الطالب وتقليص عدد الحصص وتوزيع الدرجات

كشف مصدر في وزارة التعليم عن أهم التعديلات على الخطة الدراسية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أن التعديلات شملت إضافة شروط لتخرج الطالب بالمرحلة الثانوية، وهي اجتياز جميع المقررات المطلوبة، إتمام ساعات التطوع التي يمكن إنجازها خلال سنوات الدراسة الثلاث، إنهاء مشروع التخرج.
وأضاف أن عدد الحصص للمرحلة الثانوية سيكون 7 حصص لمدة يومين و6 حصص لمدة 3 أيام مع إلغاء الحصة الثامنة، مبينًا أنه تم إضافة حصص الإتقان، وهي حصص دون منهج، وعددها حصتان في ثاني ثانوي و3 حصص في ثالث ثانوي، ويمكن الاستفادة منها في تدريب الطلاب على القدرات والتحصيلي.
وأشار إلى أن المسار التخصصي العام سيُطبّق في جميع المدارس الثانوية، وهو مزيج بين المسارين العلمي والإنساني السابق، موضحًا أن بقية المسارات التخصصية لن تُفتح في أي مدرسة إلا بعد عملية حوكمة تشارك فيها عدة جهات تثبت فعالية فتح هذا المسار في هذه المدرسة.
وبيّن أن توزيع درجات المواد سيكون 60 درجة لأعمال السنة و40 درجة للاختبار، وسيكون التقييم مستمرا للنجاح في المقررات الإنسانية والعربية والشرعية والاجتماعية، مع اختبارات للمواد التطبيقية والعلمية واللغة الإنجليزية.
وأكد المصدر أن المقرر الجديد للمرحلة الثانوية “مهارات التفكير الناقد” سيتم إسناده لمعلمي اللغة العربية والإسلامية والاجتماعية.