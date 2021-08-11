بعد إعلان لأحد المشاهير وتزاحم.. إغلاق منشأة تجارية في تبوك

أغلقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة تبوك منشأة تجارية كبرى، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.
ورصدت الوزارة إعلانًا لأحد المشاهير على “سناب شات”، دعا فيه لحضور افتتاح إحدى المنشآت التجارية، ما نتج عنه تزاحم كبير داخل وخارج المنشأة، بشكل مخالف للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتفاعلت “التجارة” مع الإعلان، وباشرت الموقع بالتعاون مع فرع وزارة الصحة وشرطة منطقة تبوك، ورصدت العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
كما قررت إغلاق المنشأة واستدعاء مالكها والمعلن لإكمال الإجراءات النظامية.
وتشدد وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية والأسواق بمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء، ومنها دعوة المشاهير والمعلنين، وفي حال رصد أي تجاوز توقع أقصى العقوبات بحق المخالفين.