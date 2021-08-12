بدء صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الخميس)، بدء صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وذكرت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 42.9 مليون ريال، وذلك لعدد 119 مزارعاً، ليرتفع بذلك إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم إلى أكثر من 370.3 مليون ريال لعدد 1126 مزارعاً، وبكمية تجاوزت 285 ألف طن.
وحثت المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
يذكر أن المؤسسة بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان الماضي، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين أكثر من 456 ألف طن.
وفق “أخبار 24”.