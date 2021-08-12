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أخبار محلية > ‏”الصحة” توضح أعراض الإجهاد الحراري وكيفية مساعدة ‏المصابين
12/08/2021   10:26 ص

‏”الصحة” توضح أعراض الإجهاد الحراري وكيفية مساعدة ‏المصابين

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أكدت وزارة الصحة أهمية معرفة كيفية التعامل مع الحالات ‏التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور ‏الأمور.‏

وبينت الوزارة أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، ومنها الصداع، والدوخة، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية.‏

وأضافت أن الأعراض تشمل أيضا العطش الشديد، وسرعة ‏التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، ‏بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو ‏أكثر.‏

وأوصت الوزارة بطلب ‏المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى ‏منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ‏ظهره، ورفع قدميه قليلا.‏

وشددت على ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء ‏عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى ‏أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.‏

‏"الصحة" توضح أعراض الإجهاد الحراري وكيفية مساعدة ‏المصابين

وفق “أخبار 24”.

‏”الصحة” توضح أعراض الإجهاد الحراري وكيفية مساعدة ‏المصابين

أخبار محلية
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