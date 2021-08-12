"الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة وسحب ممطرة على بعض المناطق.. وموجة حارة بالشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تنبيهات بأمطار وسحب رعدية بعدد من المناطق، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بأخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، ونجران وجازان؛ ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وأبان أن عدداً من المحافظات بمناطق؛ الباحة، وجازان، ومكة المكرمة، وعسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وقال إن محافظات الحرجة وتثليث وسراة عبيدة وطريب بمنطقة عسير، ومدن الباحة والعقيق بمنطقة الباحة ستشهد سحباً رعدية ممطرة، مشيراً إلى أن الحالة في عسير تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 6 مساءً، ما في الباحة فتبدأ عند الثالثة عصراً وتستمر حتى الـ6 مساء.
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد موجة حارة قد تصل درجات الحرارة فيها إلى 48 مئوية، مبيناً أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الخامسة مساء.
وفق “أخبار 24”.