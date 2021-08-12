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اخبار رياضية > “الهلال” يُنهي شراكته مع أحد رعاته.. ويقترب من آخر جديد
12/08/2021   10:25 ص

“الهلال” يُنهي شراكته مع أحد رعاته.. ويقترب من آخر جديد

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الهلال قد أنهى علاقته التعاقدية مع شركة “سيار” أحد رعاته بعد مرور عامين من الشراكة بعد الاتفاق بين الطرفين.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن شركة الهلال الاستثمارية قد اقتربت من الاتفاق مع راعِ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الراعي الجديد سيتم الكشف عنه مع تدشين هوية النادي الجديدة وإعلان أطقمه خلال الموسم الرياضي الجاري.

يُذكر أن عقد الهلال مع سيار كان لمدة 5 أعوام؛ حيث يُحق للطرفين إنهاء الشراكة في الأعوام الثلاثة المتبقية.

“الهلال” يُنهي شراكته مع أحد رعاته.. ويقترب من آخر جديد

اخبار رياضية
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