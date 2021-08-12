مدربة المنتخب للسيدات: سنبدأ من الصفر.. وشرف كبير لي تولي المهمة

أبدت المدربة الألمانية مونيكا ستاب، سعادتها بتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني للسيدات، مشيرة إلى أن الأمر شرف كبير لها أن تحظى بهذه المهمة.
وأضافت مدربه المنتخب الوطني للسيدات، وفقًا لبرنامج “في المرمى”: “أتطلع إلى هذا التحدي الجديد للتوجه إلى المملكة وتدريب النساء على كرة القدم، كنت في السعودية في ديسمبر الماضي لإقامة دورات مختصة في كرة القدم للسيدات ولاحظت التزام الفتيات بمزاولة كرة القدم”.
وتابعت الألمانية مونيكا ستاب: “سنبدأ من الصفر في مجال كرة القدم للسيدات في المملكة، سنعمل على تصنيف كرة القدم للسيدات في المملكة لدى (فيفا) حتى يتمكن المنتخب من المشاركة في البطولات الدولية”. وفق “أخبار 24”.
وأتمت المدربة الألمانية تصريحاتها بقولها: “توجد لاعبات ومدربات في السعودية واندهشت من العدد الكبير وأيضًا من الأكاديميات الموجودة”.
وتعاقدت إدارة الكرة النسائية، مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب، يوم أمس (الأربعاء) لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني للسيدات.