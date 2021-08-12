“الصحة العالمية”: الإصابة الأولى بكورونا قد تكون لموظف أثناء جمعه عينات من الخفافيش

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن المصاب رقم صفر بفيروس كورونا قد يكون أُصيب في الصين خلال بحث ميداني أو بمختبر.
وأوضحت أن الإصابة الأولى بكورونا قد تكون لموظف خلال جمع عينات من الخفافيش.
ودعت منظمة الصحة العالمية، الصين، إلى تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء. وفق “أخبار 24”.
وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقاً من الخبراء الدوليين إلى ووهان بداية العام الحالي، وقد أفاد تقرير المرحلة الأولى الذي كُتب بالتعاون مع خبراء صينيين أن فيروس كورونا انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط.