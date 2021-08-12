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أخبار محلية > أول فيديو يكشف عن الفصول المجهزة للعودة الحضورية في المدارس
13/08/2021   12:25 ص

أول فيديو يكشف عن الفصول المجهزة للعودة الحضورية في المدارس

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أنهت وزارة التعليم استعداداتها في كافة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات ومعلميهم للعودة الحضورية في المدارس للعام الدراسي الجديد.

ورصدت قناة “العربية”، في تقرير لها اليوم (الخميس)، استعدادات إحدى المدارس الابتدائية التابعة لوزارة التعليم من توافر الكتب الدراسية وتجهيز الفصول الدراسية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وعرض التقرير حزمة الكتب الجديدة من مناهج المرحلة الابتدائية، من بينها منهج اللغة الإنجليزية الذي يدرس لأول مرة في هذه المرحلة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح مدير عام التعليم في الرياض، حمد الوهيبي، أنه تم تسلم 108 مبانٍ خلال عام واحد، بتكلفة 735 مليون ريال، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، مبينًا أنه تم ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب لكافة المدارس الحكومية.

وأضاف أنه تم ضخ 264 ألف مادة احترازية في المدارس شملت أجهزة قياس الحرارة والمعقمات، والمناديل، والكمامات وغيرها.

أول فيديو يكشف عن الفصول المجهزة للعودة الحضورية في المدارس

أخبار محلية
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