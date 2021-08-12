بالفيديو والصور.. أبها يفوز على الشباب بثنائية في مباراة مثيرة

حقق نادي أبها فوزًا غاليًا على نظيره الشباب، بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس) في مستهل مشوارهما بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم أبها بهدف بعد مرور 9 دقائق من عمر الشوط الأول عبر تسديدة من لاعبه سعد بقير قبل أن يضيف ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.
وأشهر الحكم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول البطاقة الصفراء للاعب نادي أبها، ميتشيل تي فريدي، لينضم لزميله ساري عمرو، الذي حصل على أولى البطاقات في الدقيقة “15”.
ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو الشباب الضغط على مرمى نادي أبها في محاولة لتسجيل هدف تقليص الفارق ومن ثم تعديل النتيجة.
وكاد فواز الصقور أن يسجل هدف الشباب الأول في الدقيقة “52” بعد تمريرة رائعة من الأرجنتيني إيفر بانيجا، لكن مهند القيضي أنقذ الكرة قبل دخولها المرمى.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الشباب بعد الرجوع لتقنية الفيديو (var) حيث تأكد من تدخل حارس أبها، عبدالعالي المحمدي على قدم فواز الصقور.
ونجح الأرجنتيني ايفر بانيجا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة “57” بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح على يسار حارس مرمى أبها.
وتدخل مدافع أبها أمين عطوشي في اللحظات الأخيرة قبل أن يسدد مهاجم الشباب إيغالو الكرة وهو في وضعية انفراد أمام المرمى، لينقذ هدفا مؤكدا في الدقيقة “64”.
وحرمت العارضة نادي أبها من تسجيل الهدف الثالث، بعد تسديدة قوية للغاية من المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي في الدقيقة “69”. وفق “أخبار 24”.
وأجرى شاموسكا تبديلًا في الدقيقة “70” بنزول عبدالله معتوق وخروج نواف العابد، في محاولة لتنشيط النواحي الهجومية.
وكاد معتوق أن يهدي هدف التعادل لنادي الشباب بعد مرور مميز من الجهة اليمنى ولكن دفاع أبها تدخل وانقذ الكرة قبل وصولها للاعب الشباب إيفر بانيجا.
ودخل ثنائي الشباب ناصر العمراني وعبدالإله الشمري بدلًا من حسين القحطاني وعلي مجرشي، فيما حصل إيجور على البطاقة الصفراء في الدقيقة “79”.
وسدد ماتيتش لاعب وسط أبها تسديدة قوية في الدقائق الأخيرة، ولكن حارس الشباب تصدى للكرة بصعوبة بالغة.
وأهدر عبدالله معتوق هدف التعادل في الوقت القاتل بغرابة شديدة، بعدما سدد الكرة بجوار المرمى عقب تمريرة رائعة من عبدالإله الشمري.
وبهذه النتيجة حصد أبها النقاط الثلاث في أولى جولات الموسم الحالي، فيما خرج الشباب من المباراة بدون نقاط.
الهدف الأول لنادي أبها يسجله اللاعب سعد بقير #أبها_الشباب#قنوات_ssc pic.twitter.com/9vzdMDMzxz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2021
هدف أبها الثاني عن طريق تي فريدي#أبها_الشباب#قنوات_ssc pic.twitter.com/WaleX6HWNV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2021
⚽️🎥 د57’ شاهد الهدف الأول للشباب عن طريق “إيفر بانيغا “.#أبها_الشباب pic.twitter.com/7o4fJu1A3H
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 12, 2021