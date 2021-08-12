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أخبار محلية > هل تغير مسميا “قائد المدرسة” و”المرشد الطلابي” في الدليل التنظيمي الجديد الصادر اليوم؟
13/08/2021   12:25 ص

هل تغير مسميا “قائد المدرسة” و”المرشد الطلابي” في الدليل التنظيمي الجديد الصادر اليوم؟

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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، متضمناً الهياكل التنظيمية للمدارس، والتي اعتمدت على عدد الطلاب، حيث لوحظ فيها تغيير مسمى “قائد المدرسة” و”المرشد الطلابي”.

وأوضحت بطاقات الدليل التنظيمي هياكل المدارس بدون وكلاء أو بوكيل واحد أو 3 وكلاء، ولوحظ فيها تعديل مسمى “قائد المدرسة” إلى “مدير المدرسة”، وتعديل مسمى “المرشد الطلابي” إلى “الموجه الطلابي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل التنظيمي الجديد يُعد أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة، بما يحقق فعالية وكفاءة الأداء.

هيكل المدرسة وفقا لعدد الطلاب

وفق “أخبار 24”.

هل تغير مسميا “قائد المدرسة” و”المرشد الطلابي” في الدليل التنظيمي الجديد الصادر اليوم؟

أخبار محلية
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