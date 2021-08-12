بالفيديو.. شاب سعودي يبدع في تحويل مخلفات الأشجار إلى أعمال فنية

نجح شاب سعودي في تحويل مخلفات الأشجار إلى أعمال فنية وأثاث منزلي، بهدف إبراز الصناعة الوطنية.
وأوضح أحمد البدراني أنه بدأ مهنة النجارة عام 2017م من خلال إعادة تدوير الأخشاب من مخلفات الأشجار؛ كون المنطقة التي يسكن فيها تمتاز بوجود أشجار كثيرة ويتم التخلص منها.
وكشف عن انطلاقته بصناعة ما يحتاجه في المنزل، ومن ثم صناعة الطاولات والأرفف والأثاث وكل ما يرغب فيه سكان منطقته. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المجال مفتوح ويحتاج إلى اجتهاد وعمل لتحقيق الفائدة المرجوة منه.
#فديو_واس | شاب سعودي يبدع في تحويل مخلفات الأشجار إلى أعمال فنية وأثاث منزلي.
#واس_جودة_الحياة
#اليوم_العالمي_للشباب pic.twitter.com/BU0SNWE6hM
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) August 12, 2021