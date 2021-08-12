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أخبار محلية > يتضمن الأوصاف الوظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية.. وزير التعليم يعتمد الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام
13/08/2021   12:22 ص

يتضمن الأوصاف الوظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية.. وزير التعليم يعتمد الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام

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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، متضمناً الهياكل التنظيمية، والأوصاف الوظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفرق العمل المدرسية. 

  وأوضحت الوزارة أن الدليل التنظيمي الجديد يُعد أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة، وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال بما يحقق فعالية وكفاءة الأداء. 

  وكشفت عن استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية في الدليل، مع وضع عدة نماذج للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص أعدادها.

 وأشارت إلى تخصيص بطاقات مستقلة في الدليل لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحّد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه.

نماذج الهيكل التنظيمي للمدرسة؛ وفقاً لعدد الطلاب (ثلاثة وكلاء، وكيلان، وكيل واحد، بدون وكيل).

وفق “أخبار 24”.

يتضمن الأوصاف الوظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية.. وزير التعليم يعتمد الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام

أخبار محلية
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