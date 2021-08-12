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أخبار محلية > وصفتها بـ”الوحش”.. “أودي” تكشف عن سيارتها الكهربائية “سكايسفير” (صور)
13/08/2021   12:22 ص

وصفتها بـ”الوحش”.. “أودي” تكشف عن سيارتها الكهربائية “سكايسفير” (صور)

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أعلنت شركة أودي لصناعة السيارات عن أحدث سيارة تجريبية، من فئة السيارات الكهربائية المكشوفة، والتي وصفتها بـ”الوحش”، وأطلقت عليها اسم “سكايسفير”

ويتميز النموذج الجديد للسيارة بقاعدة عجلات قابلة للتكيف يمكنها تغيير الأحجام بناءً على أوضاع القيادة، وكذلك تتمتع بقمرة قيادة رقمية مع عجلة قيادة قابلة للسحب، فضلا عن تزويدها بتقنية القيادة الذاتية.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن السيارة عبارة عن “مركبتين في واحدة”، المركبة الأولى هي سيارة رودستر ذات قدرة على الوصول إلى 60 ميلاً في حوالي 4 ثوانٍ.

أما الثانية فهي سيارة سياحية كبيرة الحجم ستقود نفسها وتمتد حوالي 10 بوصات (25 سنتيمترا) للحصول على مقصورة أكبر وأكثر راحة.

"أودي" تكشف عن سيارتها الكهربائية "سكايسفير"

وفق “أخبار 24”.

وصفتها بـ”الوحش”.. “أودي” تكشف عن سيارتها الكهربائية “سكايسفير” (صور)

أخبار محلية
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