نفى لاعب نادي الأهلي الذي أعلن اعتزاله مؤخراً مهند عسيري، تسببه في حرمان الأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية؛ بسبب مطالبته بمستحقاته.
وأكد عسيري أن عدم حصول الأهلي على الشهادة ليس بسبب مستحقاته فقط وإنما بسبب مستحقات أكثر من لاعب، مبيناً أنه لم يتواصل أحد من النادي معه ومن تواصلوا معه كانوا أشخاصاً مرسلين من أفراد في الإدارة.
وأوضح عبر حسابه في “سناب شات”، أنه جدول مستحقاته مع نادي الأهلي عام 2019 ولم يستلم أي مبالغ، وقام بالجدولة أيضاً عام 2020 وبداية عام 2021 تقديراً للنادي وجمهوره ولم يستلم أيضاً أي مبالغ.
وعبّر عن استيائه الشديد ممن يروج الإشاعات ضده ويوجه له الاتهامات من أجل تأليب جماهير النادي ضده، ومن بعض الإساءات التي تلقاها من الجمهور لكنه سامح الجميع.
وفق “أخبار 24”.