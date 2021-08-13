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أخبار محلية > بالفيديو.. مصممة ملابس سعودية تُنمي موهبة الطفولة بدورات مُتخصصة.. وهذه قصتها
13/08/2021   8:42 ص

بالفيديو.. مصممة ملابس سعودية تُنمي موهبة الطفولة بدورات مُتخصصة.. وهذه قصتها

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روت مصممة ملابس سعودية، قصة تعلقها بتلك المهنة وهي في سن صغيرة، وكيف نجحت في احترافها بعد ذلك والمشاركة في عدد من المهرجانات.  

وقالت مصممة الملابس فخرية أحمد في لقاء مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إنها بدأت تصميم الأزياء الشعبية بعمر صغير عند 14 عاماً، حتى وصلت لمراحل مُتقدمة بعد ذلك.  

وأضافت أن زواجها وإنجاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة جعلها تبتعد عن المهنة، لكنها عادت مجدداً وتسابق الزمن لتقديم الأفضل خاصة في ملابس التراث، موضحاً أنها زادت من موهبتها بتلقي دورات في التصميم والرسم والأنسجة والأقمشة.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. مصممة ملابس سعودية تُنمي موهبة الطفولة بدورات مُتخصصة.. وهذه قصتها

أخبار محلية
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