بالفيديو.. مصممة ملابس سعودية تُنمي موهبة الطفولة بدورات مُتخصصة.. وهذه قصتها

روت مصممة ملابس سعودية، قصة تعلقها بتلك المهنة وهي في سن صغيرة، وكيف نجحت في احترافها بعد ذلك والمشاركة في عدد من المهرجانات.
وقالت مصممة الملابس فخرية أحمد في لقاء مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إنها بدأت تصميم الأزياء الشعبية بعمر صغير عند 14 عاماً، حتى وصلت لمراحل مُتقدمة بعد ذلك.
وأضافت أن زواجها وإنجاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة جعلها تبتعد عن المهنة، لكنها عادت مجدداً وتسابق الزمن لتقديم الأفضل خاصة في ملابس التراث، موضحاً أنها زادت من موهبتها بتلقي دورات في التصميم والرسم والأنسجة والأقمشة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | فخرية أحمد لـ #برنامج_اليوم: بدأت تصميم الأزياء الشعبية بعمر صغير من مواد بسيطة حتى وصلت لمراحل متقدمة من الدورات في التصميم والرسم والأنسجة pic.twitter.com/2vLiSIZkzV
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 12, 2021