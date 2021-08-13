“قحص” يروي قصة اختياره في مسلسل “رشاش”.. وكيف تعامل مع الدور

روى الممثل إبراهيم الحجاج الذي قام بدور “قحص” في مسلسل “رشاش”، قصة اختياره لهذا العمل، وماذا فعل لتقمص الشخصية التي جسّدها.
وقال الحجاج في لقاء مع قناة “العربية”، إن اختياره كان طبيعياً بعدما عبّر المُخرج عن ثقته في النجاح بهذا الدور، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع نجاح العمل بهذا الشكل.
وأضاف أنه أعطى العمل حقه وزاد من الدقة في التفاصيل والاستفسار عن كل الأمور حتى يؤدي الدور على أفضل وجه، مبيناً أنه شعر في البداية بالخوف من ثقل وقوة الشخصية التي أداها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن فريق العمل وصل إلى مرحلة كبيرة من التناغم لدرجة الاستغناء عن المُترجمين في أغلب الأوقات خلال تعامل الممثلين مع المخرج الأجنبي.
شاهد.. ماذا قال “قحص” عن مسلسل “رشاش” بعد نهايته ؟
عبر:@ahalosaimi pic.twitter.com/6wtCRbUCDf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 12, 2021