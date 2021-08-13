نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “قحص” يروي قصة اختياره في مسلسل “رشاش”.. وكيف تعامل مع الدور
13/08/2021   8:43 ص

“قحص” يروي قصة اختياره في مسلسل “رشاش”.. وكيف تعامل مع الدور

+ = -
1158

روى الممثل إبراهيم الحجاج الذي قام بدور “قحص” في مسلسل “رشاش”، قصة اختياره لهذا العمل، وماذا فعل لتقمص الشخصية التي جسّدها.   

وقال الحجاج في لقاء مع قناة “العربية”، إن اختياره كان طبيعياً بعدما عبّر المُخرج عن ثقته في النجاح بهذا الدور، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع نجاح العمل بهذا الشكل.  

وأضاف أنه أعطى العمل حقه وزاد من الدقة في التفاصيل والاستفسار عن كل الأمور حتى يؤدي الدور على أفضل وجه، مبيناً أنه شعر في البداية بالخوف من ثقل وقوة الشخصية التي أداها.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن فريق العمل وصل إلى مرحلة كبيرة من التناغم لدرجة الاستغناء عن المُترجمين في أغلب الأوقات خلال تعامل الممثلين مع المخرج الأجنبي. 

 

“قحص” يروي قصة اختياره في مسلسل “رشاش”.. وكيف تعامل مع الدور

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168649.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.