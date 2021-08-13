الزعاق: بعد أسبوع يدخل علينا “سهيل” وهو فاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.. وتلك صفاته

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن موسم سهيل سيدخل علينا بعد أسبوع من الآن، أي يوم الجمعة المقبل الذي سيوافق الـ 12 من شهر محرم والعشرين من أغسطس.
وأضاف الزعاق أن سهيل هو الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع، والأيام الأولى منه مدتها 13 يوماً، وخلاله يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة من آخر الليل، ويطيب فيه الجلوس في العراء ليلاً، كما يطول الظل ويشعشع الندى.
وأشار في لقائه ببرنامج “تقويم” على قناة “العربية”، إلى أن شهر محرم يعد آخر شهور القيظ، وستتحسن الأجواء ليلاً في الأيام الأخيرة منه، وهو يعد من أشهر الرطوبة، لأنه داخل في حيز موسم الخامس.
وأوضح أنه مع نهاية محرم تتكسر شدة الحرارة المحسوسة (التي تشعر بها الأبدان) والحرارة المقاسة (التي تقيسها الأجهزة)، وتبدأ الرطوبة بالانكماش تدريجياً مع مرور الأيام على جميع السواحل الخليجية وسواحل بحر العرب والبحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه في محرم كذلك تهب الرياح الجنوبية الرطبة فترتاح الأشجار وتبرد وتخضر من الجهة الجنوبية، وترتاح أيضاً جميع المواشي فتدر اللبن.
بعد أسبوع :
يدخل علينا موسم سهيل(الجمعة 12محرم-20أغسطس)
وهو الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع
والأيام الأولى منه(13يوم)داخلة بالقيظ(القويظة)
وخلاله
1-يبدأ الهبوط التدريجي للحرارة من آخر الليل
2-يطيب الجلوس في العراء ليلاً
3-يطول الظل ويشعشع الندى
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 12, 2021