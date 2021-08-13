نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الزعاق: بعد أسبوع يدخل علينا “سهيل” وهو فاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.. وتلك صفاته
13/08/2021   8:44 ص

الزعاق: بعد أسبوع يدخل علينا “سهيل” وهو فاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.. وتلك صفاته

+ = -
1145

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن موسم سهيل سيدخل علينا بعد أسبوع من الآن، أي يوم الجمعة المقبل الذي سيوافق الـ 12 من شهر محرم والعشرين من أغسطس.  

وأضاف الزعاق أن سهيل هو الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع، والأيام الأولى منه مدتها 13 يوماً، وخلاله يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة من آخر الليل، ويطيب فيه الجلوس في العراء ليلاً، كما يطول الظل ويشعشع الندى.  

وأشار في لقائه ببرنامج “تقويم” على قناة “العربية”، إلى أن شهر محرم يعد آخر شهور القيظ، وستتحسن الأجواء ليلاً في الأيام الأخيرة منه، وهو يعد من أشهر الرطوبة، لأنه داخل في حيز موسم الخامس.  

وأوضح أنه مع نهاية محرم تتكسر شدة الحرارة المحسوسة (التي تشعر بها الأبدان) والحرارة المقاسة (التي تقيسها الأجهزة)، وتبدأ الرطوبة بالانكماش تدريجياً مع مرور الأيام على جميع السواحل الخليجية وسواحل بحر العرب والبحر الأحمر.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه في محرم كذلك تهب الرياح الجنوبية الرطبة فترتاح الأشجار وتبرد وتخضر من الجهة الجنوبية، وترتاح أيضاً جميع المواشي فتدر اللبن. 

 

الزعاق: بعد أسبوع يدخل علينا “سهيل” وهو فاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.. وتلك صفاته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168651.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.