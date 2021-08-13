ألقت الدوريات الأمنية في الرياض، القبض على 11 متهماً في 6 وقائع تتعلق بحيازة مواد مُخدرة وخاضعة للرقابة الطبية وملابس عسكرية، وكذلك سرقة إحدى المركبات.
وتضمنت تلك الوقائع، ضبط قائد مركبة تعمّد عدم ارتداء الكمامة، وكذلك الإطاحة بشخصين بحوزتهما 400 حبة خاضعة للرقابة الطبية وسـلاح أبيض وممنوعات وأموال مجهولة المصدر داخل مركبة شرق الرياض.
ونجحت الدوريات في القبض على شخص بحوزته رتبة عسكرية غير عائدة له، بالإضافة إلى شخص آخر داخل مركبة لديه سترة عسكرية لا تخصه؛ تمهيداً لإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتمكّنت من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المُخدر، إلى جانب ضبط مركبة مسروقة داخلها شخص مطلوب وآخر مُرافق له.
وفق “أخبار 24”.