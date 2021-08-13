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أخبار محلية > أخصائي سموم: قرابة 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة “بول”
13/08/2021   8:43 ص

أخصائي سموم: قرابة 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة “بول”

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أطلق أخصائي أول مراقبة السموم، مجدي جمل الليل، تحذيرات من الأمراض والمخاطر الصحية لاستخدام المسابح العامة قبل فحصها.  

وقال جمل الليل في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن 20% إلى 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من “البول”؛ جراء عدم وعي وجهل من قبل المُستخدمين.  

وشدد على ضرورة فحص حمامات السباحة بالشاليهات الخاصة والتأكد من صلاحية المياه وأن نسبة المواد الكيمائية فيها جيدة. 

 

وفق “أخبار 24”.

أخصائي سموم: قرابة 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة “بول”

أخبار محلية
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