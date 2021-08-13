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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” قادمة لا محالة بالمملكة
13/08/2021   8:43 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” قادمة لا محالة بالمملكة

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توقّع استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، تقديم الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” للمواطنين والمُقيمين في المملكة خلال الفترة القادمة.  

وقال الأزرقي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” قادمة لا محالة لتعزيز فاعلية اللقاح ضد الفيروس.   

وأشار إلى أن مناعة مُتلقي اللقاح تهبط بعد 6 شهور من الجرعة الثانية، موضحاً أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتماد لقاحات جديدة تشمل المتحورات. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” قادمة لا محالة بالمملكة

أخبار محلية
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