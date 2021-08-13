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أخبار محلية > مصادر: فئات مستثناة جديدة من الحصول على لقاح كورونا
13/08/2021   8:42 ص

مصادر: فئات مستثناة جديدة من الحصول على لقاح كورونا

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ذكرت مصادر، أن هناك فئات مستثناة طبيًا من الحصول على لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة.   

وبيّنت المصادر لـ “أخبار 24″، أن الاستثناء الطبي من الحصول على اللقاح، يشمل مَن يعانون الحساسیة المُفرطة أو الحادة للقاح بعد تلقيهم الجرعة الأولى، والحساسیة المفرطة لأحد مكونات اللقاح المعروفة مثل “مادة بولي إیثیلین جلایكول PEG في لقاحي فایزر ومودرنا ومادة بوليسوربیت في لقاح استرازینیكا”.   

وأضافت أن هناك استثناءات مؤقتة للحالات الصحية لتأخير الحصول على اللقاح لفئة مرضى السرطان والأمراض المناعية الروماتيزمية والحمل الخطر المصحوب بالإجهاضات المتكررة.   

وأكدت أنه یستثنى المستفيد من لقاحات كورونا مؤقتاً ویطلب خلال فترة الاستثناء تقریراً من الطبيب المعالج یحدد الوقت المناسب لتلقي اللقاح خلال مدة 3 – 6 أشهر. 

مصادر: فئات مستثناة جديدة من الحصول على لقاح كورونا

أخبار محلية
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