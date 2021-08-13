قصة مُثيرة لطالب احتال عليه مُقيمان باستخدام سجله التجاري في 3 ملايين ريال

روى مُختص في تنمية القطاع غير الربحي، قصة طالب تعرّض للاحتيال على يد مُقيمين بفتح سجل تجاري باسمه مقابل أرباح شهرية انتهى الأمر بمديونيات عليه وصلت إلى 3 ملايين ريال.
وقال المتخصص في الاستدامة وتنمية القطاع غير الربحي حمد الكلثم، إن طالباً بالمرحلة الثانوية تعرف على مُقيمين اثنين داخل سوق شعبي بالرياض، قبل أن يعرضا عليه فتح سجل تجاري باسمه مع تسليمه أرباحاً شهرية تصل إلى 5 آلاف ريال.
ولفت الكلثم في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أن الطالب وافق وبدأت الأمور طبيعية وحصل في الشهور الثلاثة الأولى على الأرباح المُتفق عليها، ثم اكتشف قيام المُقيمين بإجراء تحويلات ضخمة لصالحهما باستغلال السجل التجاري. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات من أشخاص بوقوعهم ضحايا لصالح هذا الحساب التجاري حيث عُرض عليهم تحويل أموال لهم مقابل أرباح شهرية، مشيراً إلى أن القضايا توالت على الطالب وأصيبت والدته بالأمراض.
فيديو | بسبب سجل تجاري.. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية بقيمة 3 ملايين ريال #الراصد pic.twitter.com/bYhhUTzviR
— الراصد (@alraasd) August 12, 2021