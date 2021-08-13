بالفيديو.. نور الدين أمرابط يكشف سبب رحيله عن النصر وما هي وجهته المستقبلية

كشف لاعب النصر السابق، المغربي نور الدين أمرابط، أسباب رحيله عن الفريق، كما تحدث عن وجهته المستقبلية والعروض التي تلقاها، وحقيقة تلقيه عرضاً من نادي الهلال.
وقال أمرابط إنه حزين لرحيله عن النصر فرغبته كانت البقاء لموسم آخر، كما أنه رفض عروضاً إماراتية وقطرية من أجل النصر، لكن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين.
وأضاف في لقائه لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، أنه تواصل مع رئيس نادي النصر لمعرفة مستقبله، فأخبره بأن بقاءه صعب لوجود عدد كبير من المحترفين، وأنه حتى لو كان هناك مكان شاغر فبقاؤه غير مضمون؛ لأن النادي قد يتعاقد مع حارس مرمى أجنبي.
ونفى اللاعب المغربي تلقيه عرضاً من نادي الهلال من أجل ضمه، لكنه كشف عن تلقيه عروضاً من أندية سعودية إلا أنه رأى أن من الصعب أن ينتقل لخصم مباشر للنصر، مضيفاً أنه سيعود إلى هولندا من أجل تحديد مستقبله. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن لديه عرضاً مادياً من نادٍ إماراتي لكنه يفضل العودة إلى أوروبا حالياً رغم ضعف المقابل المادي، لافتاً إلى أنه يخطط للعودة مجدداً إلى نادي النصر مستقبلاً لتكرار تجربته الناجحة فيه.
نور الدين أمرابط يكشف سبب مغادرة النصر والكثير من الأمور من خلال لقاء خاص في #صدى_الملاعب#MBC1
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) August 12, 2021