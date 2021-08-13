نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة العامة” تُحذر مجدداً من تهريب وتعاطي وإهداء المواد المُخدرة
13/08/2021   8:43 ص

“النيابة العامة” تُحذر مجدداً من تهريب وتعاطي وإهداء المواد المُخدرة

+ = -
521

جددت النيابة العامة، التحذير من التورط في تهريب المواد المُخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المُهربين؛ كونها من الأفعال الإجرامية.  

وشددت على أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة قد تفضي إلى جرائم مروعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطٍ، ويُعد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.  

ونوهت إلى أن جلب المواد المُخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها تُعد أفعالاً إجرامية. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن ذلك يتضمن أيضاً حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراءها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداءها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المُقررة فيه.

“النيابة العامة” تُحذر مجدداً من تهريب وتعاطي وإهداء المواد المُخدرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168661.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.