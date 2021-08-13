“النيابة العامة” تُحذر مجدداً من تهريب وتعاطي وإهداء المواد المُخدرة

جددت النيابة العامة، التحذير من التورط في تهريب المواد المُخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المُهربين؛ كونها من الأفعال الإجرامية.
وشددت على أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة قد تفضي إلى جرائم مروعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطٍ، ويُعد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.
ونوهت إلى أن جلب المواد المُخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها تُعد أفعالاً إجرامية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن ذلك يتضمن أيضاً حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراءها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداءها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المُقررة فيه.